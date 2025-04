Inghirami punta sul vino La cantina di Sansepolcro premiata a Only Wine

Inghirami, 35 anni, fra i premiati del concorso alla 12esima edizione di "Only Wine Festival", la rassegna del vino giovane di qualità appena conclusa a Città di Castello. Inghirami, con il suo progetto "Manifesto dell'Alta Valle del Tevere", si è aggiudicato la sezione "Buona la prima", riservata all'azienda che si è maggiormente distinta fra quelle che hanno presentato la prima annata di un proprio vino. L'assegnazione è avvenuta da parte di Archè 2020 by Fsr, ma ad avvalorare ulteriormente questo risultato c'è un altro fattore tutt'altro che secondario: la provenienza del prodotto, ovvero le viti vecchie di Anghiari. Un vino bianco valtiberino a tutti gli effetti, quindi. "Un blend di Trebbiano e Malvasia da una vigna storica ubicata in quel di Anghiari – spiega il vincitore - e le uve sono state vinificate in modo artigianale con macerazione sulle bucce per tre mesi in anfora.

