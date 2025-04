Infortunio Vlahovic novità dopo la seduta odierna! L’attaccante serbo lavora ancora a parte | le ultimissime verso Bologna Juve

Infortunio Vlahovic, lavora ancora a parte: le ultimissime sul recupero del centravanti della Juventus verso il BolognaQuesta mattina la Juventus si è ritrovata al JTC per proseguire la preparazione verso la sfida contro il Bologna, lo scontro Champions in programma domenica alle ore 20:45 valido per la 35esima giornata di Serie A.Come appreso da .com, anche oggi Dusan Vlahovic ha svolto un lavoro differenziato. Il serbo rimane in dubbio per la sfida di Bologna e sarà monitorato di giorno in giorno. .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, novità dopo la seduta odierna! L’attaccante serbo lavora ancora a parte: le ultimissime verso Bologna Juve di Marco Baridon: lesul recupero del centravanti dellantusilQuesta mattina lantus si è ritrovata al JTC per proseguire la preparazionela sfida contro il, lo scontro Champions in programma domenica alle ore 20:45 valido per la 35esima giornata di Serie A.Come appreso da .com, anche oggi Dusanha svolto un lavoro differenziato. Ilrimane in dubbio per la sfida die sarà monitorato di giorno in giorno. .com 🔗 Juventusnews24.com

