Infortunio Lautaro Martinez in Barcellona-Inter Il problema

Lautaro Martinez è uscito dal campo al termine del primo tempo di Barcellona-Inter a causa di un problema muscolare. Al suo posto Mehdi Taremi.LA NOTIZIA – Lautaro Martinez è costretto a rinunciare ad aiutare la sua squadra nel difficile e delicato secondo tempo di Barcellona-Inter. Il calciatore argentino, dopo un dribbling su Dani Olmo, si è fermato ed è uscito momentaneamente dal campo a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro è poi rientrato in campo, così da evitare di consumare uno slot prima del termine del primo tempo. All’Intervallo, il tecnico Simone Inzaghi lo ha sostituito con Mehdi Taremi. L’auspicio è che i nerazzurri possano riavere al più presto il proprio numero 10, soprattutto in vista del ritorno delle semifinali previsto martedì 6 maggio. 🔗 Inter-news.it - Infortunio Lautaro Martinez in Barcellona-Inter. Il problema è uscito dal campo al termine del primo tempo dia causa di unmuscolare. Al suo posto Mehdi Taremi.LA NOTIZIA –è costretto a rinunciare ad aiutare la sua squadra nel difficile e delicato secondo tempo di. Il calciatore argentino, dopo un dribbling su Dani Olmo, si è fermato ed è uscito momentaneamente dal campo a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro è poi rientrato in campo, così da evitare di consumare uno slot prima del termine del primo tempo. All’vallo, il tecnico Simone Inzaghi lo ha sostituito con Mehdi Taremi. L’auspicio è che i nerazzurri possano riavere al più presto il proprio numero 10, soprattutto in vista del ritorno delle semifinali previsto martedì 6 maggio. 🔗 Inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Se ne parla anche su altri siti

