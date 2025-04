Infortunio Lautaro Martinez ecco come sta l’argentino | il comunicato

Lautaro Martinez si ferma in occasione della sfida tra Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions LeagueDurante la partita tra Barcellona-Inter, sul finire di primo tempo, Lautaro Martinez ha alzato bandiera bianca. Il capitano e numero dieci dei meneghini si è fermato anzitempo chiedendo a Inzaghi di aspettare a fare il cambio, ma solamente per non sprecare lo slot.Infortunio Lautaro Martinez, ecco come sta l’argentino: il comunicato (Lapresse) – tvplay.itStando alle prime indiscrezioni, Lautaro Martinez è stato sostituto a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Ad ora è difficile dare dei tempi di recupero precisi, dato che variano a seconda del tipo di Infortunio e dall’entità. Il ritorno però è a rischio poiché per una contrattura ci vuole una settimana, ma per uno stiramento almeno 2-3 settimane di stop. 🔗 Tvplay.it - Infortunio Lautaro Martinez, ecco come sta l’argentino: il comunicato si ferma in occasione della sfida tra Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions LeagueDurante la partita tra Barcellona-Inter, sul finire di primo tempo,ha alzato bandiera bianca. Il capitano e numero dieci dei meneghini si è fermato anzitempo chiedendo a Inzaghi di aspettare a fare il cambio, ma solamente per non sprecare lo slot.sta: il(Lapresse) – tvplay.itStando alle prime indiscrezioni,è stato sostituto a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Ad ora è difficile dare dei tempi di recupero precisi, dato che variano a seconda del tipo die dall’entità. Il ritorno però è a rischio poiché per una contrattura ci vuole una settimana, ma per uno stiramento almeno 2-3 settimane di stop. 🔗 Tvplay.it

