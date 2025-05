Infortunio Lautaro Martinez | arriva la comunicazione ufficiale dell’Inter

Lautaro Martinez per Infortunio. Il Napoli ha staccato l'Inter nell'ultimo turno di campionato. Gli azzurri, infatti, hanno battuto il Torino, mentre la 'Beneamata' è caduta in casa contro la Roma di Claudio Ranieri.La squadra di Simone Inzaghi, di fatto, ha pagato la semifinale contro il Barcellona. I nerazzurri, infatti, stanno giocando in questi minuti contro la squadra catalana. Il risultato è sul 2-2, ma Simone Inzaghi è stato costretto a cambiare Lautaro Martinez nel corso dell'Intervallo.Barcellona-Inter, ecco cosa ha Lautaro Martinez: l'annuncio del club nerazzurroCome comunicato dalla stessa Inter, infatti, l'attaccante argentino ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Caso Lautaro Martinez, è arriva la decisione del Giudice Sportivo: l’annuncio ufficiale - Sono minuti molto caldi per il futuro di Lautaro Martinez. La decisione del Giudice Sportivo è stata molto chiara. Sono giorni concitati in casa Inter. Dopo l’ennesimo passo falso contro la Juventus, il club nerazzurro è stato costretto a fare i conti anche con una situazioni molto complessa. Infatti, al termine del match contro i bianconeri, Lautaro Martinez si è reso protagonista di uno spiacevole evento. 🔗spazionapoli.it

Lautaro Martinez, l’infortunio tiene in ansia: le reali condizioni dell’attaccante - Lautaro Martinez non è uscito nelle migliori condizioni dalla sfida contro il Monza e le sue condizioni lasciano in ansia i tifosi: come sta davvero l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, l’infortunio tiene in ansia: le reali condizioni dell’attaccante (SerieANews.com)Hanno destato preoccupazione le condizioni di Lautaro Martinez al termine della sfida vinta dall’Inter per 3-2 in rimonta sul Monza. 🔗serieanews.com

Inter shock, addio Lautaro Martinez: arriva la proposta irrinunciabile - Inter, colpo di scena clamoroso: addio a Lautaro Martinez, la proposta irrinunciabile arriva dalla Premier Il capitano, l’uomo più rappresentativo, il simbolo dell’Inter. Semplicemente Lautaro Martinez. Nella scorsa stagione il toro è stato determinante per il tricolore dell’Inter, vinto praticamente dominando il campionato intero. Una cavalcata impressionante, per la squadra e per l’argentino che sta vivendo annate davvero entusiasmanti. 🔗rompipallone.it

Lautaro Martinez fuori per infortunio, l'Inter trema - Il primo tempo di Barcellona-Inter si è chiuso con una pessima notizia per i nerazzurri, già raggiunti sul 2-2 dai catalani dopo una partenza da sogno valsa un illusorio 0-2. Lautaro Martinez, schiera ... 🔗msn.com

Infortunio Lautaro Martinez: arriva la comunicazione ufficiale dell’Inter - L’Inter sta giocando in questi minuti contro il Barcellona, ma ha dovuto sostituire Lautaro Martinez per infortunio. Il Napoli ha staccato l’Inter nell’ultimo turno di campionato. Gli azzurri, infatti ... 🔗informazione.it

Infortunio Lautaro in Barcellona-Inter: Inzaghi dice come sta e i tempi di recupero - L'allenatore ha svelato nuovi dettagli riguardo l'infortunio del capitano nerazzurro subito nel corso del primo tempo ... 🔗msn.com