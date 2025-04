Infortunio Koopmeiners novità dopo l’allenamento odierno | cosa filtra sul recupero del centrocampista olandese per Bologna Juve Ultime

Infortunio Koopmeiners, ecco cosa filtra verso Bologna Juve: le Ultime novità dopo la seduta di oggiLa Juve è tornata in campo in vista dello scontro diretto di Bologna che potrebbe decidere la corsa Champions. Vincendo i bianconeri allungherebbero a +4 sulla squadra di Vincenzo Italiano al quarto posto.Come appreso da , anche oggi Teun Koopmeiners ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Le condizioni del centrocampista olandese restano da monitorare in vista della sfida di domenica: anche l’ex Atalanta rimane in dubbio. .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners, novità dopo l’allenamento odierno: cosa filtra sul recupero del centrocampista olandese per Bologna Juve. Ultime di Marco Baridon, eccoverso: lela seduta di oggiLaè tornata in campo in vista dello scontro diretto diche potrebbe decidere la corsa Champions. Vincendo i bianconeri allungherebbero a +4 sulla squadra di Vincenzo Italiano al quarto posto.Come appreso da , anche oggi Teunha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Le condizioni delrestano da monitorare in vista della sfida di domenica: anche l’ex Atalanta rimane in dubbio. .com 🔗 Juventusnews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Infortunio Koopmeiners, novità dopo la ripresa degli allenamenti: le ultime sul recupero del centrocampista olandese verso Bologna Juve - di Marco BaridonInfortunio Koopmeiners, le ultime novità dopo la ripresa: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dell’olandese La Juve è tornata in campo in vista dello scontro diretto di Bologna che potrebbe decidere la corsa Champions. Vincendo, infatti, i bianconeri allungherebbero a +4 sulla squadra di Vincenzo Italiano al quarto posto. Come raccolto da Juventusnews24, anche oggi Teun Koopmeiners ha svolto un lavoro a parte rispetto al resto del gruppo. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Koopmeiners, novità dopo l’allenamento: cosa filtra sul centrocampista olandese alla vigilia di Parma Juve. Ultime - di Marco BaridonInfortunio Koopmeiners, novità dopo la seduta di oggi: cosa filtra sul recupero del centrocampista olandese Juve di Tudor in campo alla vigilia della trasferta di Parma, riprogrammata per domani alle ore 18:30. Salvo sorprese, non sarà della partita Teun Koopmeiners. Come appreso da Juventusnews24, infatti, anche oggi il centrocampista olandese ha lavorato a parte. L’ex Atalanta non ha recuperato e non dovrebbe essere convocato per la trasferta di domani: i bianconeri partiranno direttamente domattina verso lo Stadio Tardini di Parma. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Koopmeiners, novità dopo l’allenamento di oggi: cosa filtra sull’olandese verso Parma Juve. Ultimissime - di Marco BaridonInfortunio Koopmeiners, novità dopo l’allenamento. Le ultime sulle condizioni del centrocampista olandese Juve di Tudor in campo questa mattina nella settimana che porta alla trasferta di Parma. Arrivano importanti novità anche sul fronte infortunati, con lo stop di Kenan Yildiz per un trauma contusivo. Come appreso da Juventusnews24, inoltre, anche oggi Teun Koopmeiners ha svolto un lavoro differenziato sul campo. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Infortunio Koopmeiners, le ultime novità dopo la ripresa; Infortunio Koopmeiners, nessuna lesione all'adduttore dopo gli esami al J Medical; Infortunio Koopmeiners, l'olandese recupera per Juve Monza?; Koopmeiners, infortunio in Monza-Juventus: le news. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media