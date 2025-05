Infortunio Anguissa la scelta del Napoli | le ultime da Castel Volturno

Anguissa incuriosiscono molto staff e tifosi del Napoli, che aspettano ansiosi il suo recupero per questa volata finale di stagione.Dopo la vittoria contro il Torino, il Napoli è atteso dal match contro il Lecce. Anche se in casa azzurra c'è un po' di preoccupazione per le condizioni di Anguissa.Il centrocampista camerunense è infatti reduce da un Infortunio all'anca accusato in occasione dell'ultimo match contro il Torino, nel quale è stato sostituito a gara in corso per impossibilità di proseguire la gara. Dunque, nei momenti immediati al termine della gara, sono sorti i dubbi sul suo recupero.Cosa filtra sul rientro di Anguissa verso Lecce-NapoliCome riportato dal Corriere dello Sport, lo status fisico di Anguissa pare essere in netto miglioramento, tanto da poter essere considerato arruolabile dall'inizio già in occasione di Lecce-Napoli, match della 35esima giornata di Serie A in programma sabato prossimo alle ore 18:00.

Infortunio Anguissa, ansia Napoli: la scelta è ufficiale - Per il Napoli di Antonio Conte, di fatto, sono arrivate delle importanti notizie sullo stato di salute di Anguissa. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, di fatto, il Napoli ha ottenuto un risultato deludente. Domenica scorsa, infatti, gli azzurri hanno solamente pareggiato in trasferta contro il Venezia. Con questo pari, visto anche la vittoria dell’Inter nello scontro diretto del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli ha adesso tre punti di svantaggio dalla squadra di Simone Inzaghi. 🔗spazionapoli.it

Infortunio Anguissa, Napoli spiazzato: è tutto ufficiale - Non arrivano buone notizie sull’infortunio di Anguissa, ecco la situazione legata al centrocampista camerunense. Il Napoli si prepara alla trasferta di Venezia con un rinnovato entusiasmo dovuto alla vittoria nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Antonio Conte ha ritrovato i tre punti dopo più di un mese, nel quale gli azzurri avevano raccolto soli quattro punti in cinque gare. I partenopei sono ancora secondi, ma una sola lunghezza li divide dalla vetta. 🔗spazionapoli.it

Napoli, Anguissa si ferma e il dato spaventa Conte: è il quinto infortunio al soleo negli ultimi tre mesi - L’ultima beffa: Antonio Conte esclude Frank Zambo Anguissa dall’undici titolare contro il Como per lasciarlo a riposo in vista del big match Scudetto contro l’Inter. Risultato: il Napoli perde sia la partita del ‘Sinigaglia’ sia il centrocampista (entrato al 62?) per infortunio. Nel finale del match infatti Anguissa ha accusato un risentimento muscolare, che lo ha spinto a sottoporsi ad esami strumentali. 🔗sportface.it

