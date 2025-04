Infortuni sul lavoro il dato preoccupante della Tuscia | 1829 casi nel 2024

1829 Infortuni sul lavoro nella Tuscia nel 2024. Sono i dati del report di Asl e regione Lazio per la provincia di Viterbo". Lo dichiara il segretario generale della Uil di Viterbo Giancarlo Turchetti, che analizza il trend in crescita degli incidenti nella Tuscia."Gli Infortuni – dice.

Napoli, dato preoccupante sugli infortuni: l’allarme - Ultimissime calcio – Il dato del Napoli sugli infortuni è sempre più allarmante, soprattutto in vista degli impegni importanti ravvicinati Il dato del Napoli sugli infortuni è sempre più allarmante, soprattutto in vista degli impegni importanti ravvicinati Il Napoli non può soltanto limitarsi a pensare ai suoi impegni settimanali anche se dietro l’angolo comincia ad intravedersi la sfida scudetto contro l’Inter, in programma sabato prossimo alle 18. 🔗spazionapoli.it

Como, prevenzione infortuni sul lavoro: firmato in Prefettura il protocollo - Como, 9 aprile 2025 - La Prefettura di Como ha definito oggi un protocollo di intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro in ambito provinciale, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative, con la finalità specifica della prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’obiettivo “L’obiettivo del protocollo – spiega la Prefettura - verrà perseguito attraverso la promozione di iniziative di sensibilizzazione sul tema, la diffusione e l’accrescimento della cultura della sicurezza tra i datori di lavoro e i ... 🔗ilgiorno.it

VIDEO/ Assurdo a Benevento: lavora senza protezioni sul palazzo degli infortuni sul lavoro - Tempo di lettura: 2 minuti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Post Molto Divertenti (@post.molto.divertenti) Un cortocircuito della realtà, un paradosso così assurdo da sembrare una trovata satirica. E invece è tutto vero. Un video girato a Benevento e diventato virale sui social mostra un operaio intento a lavorare su una finestra a diversi metri d’altezza, senza casco, senza imbracatura, senza alcuna protezione. 🔗anteprima24.it

Infortuni e malattie professionali 2024-2025: allarme studenti e boom di denunce INAIL - Il fenomeno degli infortuni e malattie professionali nel 2024-2025 evidenzia criticità crescenti e nuove sfide per la tutela lavorativa ... 🔗msn.com

Infortuni sul lavoro, +16% di quelli mortali nel 2025: i dati - Alla luce dei dati Inail, gli infortuni in Italia sono saliti a 589.571 (+0,7% se paragonati al 2023), mentre i casi fatali hanno coinvolto ben 1.090 lavoratori (+4,7% rispetto all’anno precedente). 🔗msn.com

Primo Maggio: più infortuni sul lavoro e poca formazione in materia di sicurezza - Un dipendente su 5 (18%) nel mondo afferma di aver subito personalmente gravi infortuni sul lavoro negli ultimi due anni. Ad aggravare il dato, risulta che la maggior parte della stessa forza lavoro.. 🔗ilmessaggero.it