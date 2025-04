Infortuni in calo non è vero Sono scese le ore lavorate

Infortuni registrati, perché i territori, da questo punto di vista non Sono tutti uguali. E le statistiche, come ci insegna Trilussa, vanno interpretate anche al di là del puro e semplice dato matematico. I dati pistoiesi relativi agli Infortuni sul lavoro – spiegano i sindacati – Sono in linea con quelli nazionali, che evidenziano una riduzione, sebbene di lieve entità. Nel 2023 a Pistoia Sono stati denunciati 2.667 Infortuni, mentre nel 2024 quelli registrati Sono stati 2.609 (-2,17%). Sono invece aumentate le malattie professionali: 350 quelle riconosciute nel 2023, mentre nel 2024 Sono state 371 (+6%)."Il dato statistico degli Infortuni – evidenzia Gioffredi – è giusto dal punto di vista numerico, ma non lo è dal punto di vista realistico, perché va raffrontato in base a cosa è successo nella nostra provincia nel 2024. 🔗 Lanazione.it - "Infortuni in calo, non è vero. Sono scese le ore lavorate" PISTOIA La festa dei lavoratori a livello provinciale sarà anche l’occasione per riflettere sulla qualità del lavoro e sul numero diregistrati, perché i territori, da questo punto di vista nontutti uguali. E le statistiche, come ci insegna Trilussa, vanno interpretate anche al di là del puro e semplice dato matematico. I dati pistoiesi relativi aglisul lavoro – spiegano i sindacati –in linea con quelli nazionali, che evidenziano una riduzione, sebbene di lieve entità. Nel 2023 a Pistoiastati denunciati 2.667, mentre nel 2024 quelli registratistati 2.609 (-2,17%).invece aumentate le malattie professionali: 350 quelle riconosciute nel 2023, mentre nel 2024state 371 (+6%)."Il dato statistico degli– evidenzia Gioffredi – è giusto dal punto di vista numerico, ma non lo è dal punto di vista realistico, perché va raffrontato in base a cosa è successo nella nostra provincia nel 2024. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

In costante calo gli infortuni sul lavoro in artigianato: nel 2025 sono stati 165 - In discesa gli infortuni sul lavoro nell’artigianato. Nella Marca Trevigiana a gennaio e febbraio 2025 sono stati 165, con un calo del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I dati sono forniti dal Centro studi Confartigianato in occasione della Giornata Internazionale della Salute e... 🔗trevisotoday.it

Infortuni sul lavoro in calo in regione, "ma ogni incidente è un dramma" - Nel 2024 rispetto al 2023 sono lievemente diminuiti in Friuli Venezia Giulia gli incidenti sul lavoro, passando da 13.702 a 13.604 (-0,72%). Gli infortuni con esito mortale, invece, sono passati da 22 a 19. Lo rilevano i dati diffusi, oggi a Trieste, dall'Inail durante la tappa del ciclo di... 🔗udinetoday.it

Inail, nel Piceno infortuni in calo - A gennaio aumentano nelle Marche le denunce d’infortunio sul lavoro presentate all’Inail, ma non nel Piceno: gli infortuni passano da 1.128 (gennaio 2024) a 1.174 (+ 4.1%). Circa i dati delle 5 province emerge che Ascoli passa da 141 a 130 (-7.8%), Fermo da 73 a 100 (+37.0%), Macerata da 229 a 251 (+9.6%), Ancona da 390 a 396 denunce (+1.5%), Pesaro Urbino da 295 a 297 (+0.7%). In aumento gli infortuni degli italiani (+1. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Infortuni in calo, non è vero. Sono scese le ore lavorate; Lavoro, gli incidenti sono in calo ma i morti no. Perché?; Infortuni in agricoltura in calo in Puglia, ma la sicurezza resta un'emergenza silenziosa; Calo degli infortuni mortali sul lavoro a Forlì-Cesena, la Cisl Romagna: Non abbassare la guardia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Non è solo stanchezza: il vero motivo del calo dell’Inter è un altro - Da settimane si cercano spiegazioni sul calo dell’Inter, ma ora spunta un’ipotesi inquietante: Caressa rivela un dettaglio che potrebbe cambiare tutto. Nel corso della trasmissione Deejay Football Clu ... 🔗msn.com

Lavoro, salute e sicurezza: "Diminuire gli infortuni" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Lavoro, salute e sicurezza: "Diminuire gli infortuni" - Nelle Marche crescono le denunce di infortuni sul lavoro, in calo invece quelle inerenti alle ... che nel 2024 hanno conosciuto un vero e proprio boom (+ 14,1%), in questa prima fase dell ... 🔗informazione.it