Infortunati Juve gli ultimi aggiornamenti su Koopmeiners e Vlahovic dopo l’allenamento di oggi Cosa filtra sul loro recupero verso il Bologna

Infortunati Juve, arrivano novità su Koopmeiners e Vlahovic: Cosa filtra verso lo scontro diretto di Bologna. Gli aggiornamentiLa Juve è tornata in campo questa mattina per proseguire la preparazione verso la sfida di Bologna, crocevia fondamentale per l'obiettivo Champions League. Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Koopmeiners e Vlahovic.Come appreso da , anche oggi i due big bianconeri hanno lavorato a parte: entrambi non sono ancora pronti per il ritorno in gruppo e rimangono in dubbio per il big match di domenica. Le loro condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.

