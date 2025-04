Infortunati Juve | da Vlahovic e Koopmeiners le ultimissime sulle loro condizioni verso il big match di Bologna

Infortunati Juve: da Vlahovic e Koopmeiners, le ultimissime sulle condizioni dei due bianconeri in vista del prossimo big match contro il Bologna

Domenica sera la Juve scenderà in campo al Dall'Ara di Bologna per il big match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, da molti definito un vero e proprio spareggio Champions.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport conferma quanto anticipato ieri da Juventusnews24.com: Vlahovic e Koopmeiners ieri si sono allenati ancora a parte, con il serbo che nutre però qualche speranza in più di convocazione rispetto all'olandese.

