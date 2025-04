Influenza aviaria gli esperti lanciano l’allarme | Rischiamo una pandemia se il virus muta ancora si trasmetterà tra gli uomini

esperti lanciano l'allarme sull'Influenza aviaria, che presto potrebbe mutare trasmettendosi da uomo a uomo. A lanciare il grido di allarme è il Global virus Network, composto da oltre ottanta centri di eccellenza in virologia in oltre quaranta paesi. Gli scienziati hanno sottolineato che "l'Influenza aviaria altamente patogena è presente in tutti i cinquanta stati degli Stati Uniti e in Canada, causando la perdita o l'abbattimento di oltre 168 milioni di pollame dal 2022" esortando l'amministrazione americana "a intervenire contro la minaccia di una pandemia di Influenza aviaria anche con una risposta coordinata a livello globale"."Sebbene la trasmissione da persona a persona non sia ancora documentata, mutazioni e riassortimenti virali potrebbero incrementare la trasmissibilità" sottolinea ancora il Gvn. 🔗 Tpi.it

Salute, l’allarme degli esperti: “La prossima pandemia arriverà dall’aviaria” - È l’ultimo avviso in ordine di tempo. Gli esperti lo ripetono da mesi: “Prepariamoci perché la prossima pandemia sarà scatenata dall’influenza aviaria“. Ora il mondo della scienza e dell’industria lo scrive su Science, esortando i governi ad agire subito contro il virus H5N1.Leggi anche: Allarme per il Norovirus Kawasaki, picco di gastroenteriti. L’esperto: “Può durare settimane” “Prepararci adesso può salvare vite e ridurre l’impatto economico e sociale”, spiega Jesse Goodman, della Georgetown University, primo firmatario della lettera. 🔗thesocialpost.it

Influenza aviaria H5N1, nuovi casi nel mondo: morto un bambino in Cambogia, primo rilevamento in una pecora nel Regno Unito - Preoccupazione globale per la diffusione del virus H5N1 dell’influenza aviaria, con nuovi focolai segnalati in Asia, Europa e Africa australe. In Cambogia, il Ministero della Salute ha confermato la morte di un bambino di tre anni, il terzo caso registrato nel Paese dall’inizio dell’anno. Il piccolo era arrivato in ospedale con febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie, sintomi compatibili con la forma più aggressiva del virus. 🔗thesocialpost.it

Influenza aviaria, individuato il primo caso al mondo di contagio negli ovini - Per la prima volta al mondo il virus che causa l'influenza aviaria è stato individuato in un ovino. Il patogeno H5N1 è stato trovato in un singolo animale nello Yorkshire, in Inghilterra, dopo alcuni test di routine. Il gregge infatti era allevato in una zona dove era stata riscontrata la... 🔗europa.today.it

