Inflazione in aumento del +2% in un anno | più cari frutta verdura e carne

aumento dell'Inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, cresce dello 0,2% su base mensile e del 2% rispetto ad aprile 2024, in leggera accelerazione rispetto all'1,9% registrato nel mese precedente.Si tratta di variazioni contenute che però si vanno a riflettere in maniera significativa su settori chiave del consumo quotidiano dei cittadini, contribuendo a un aumento in concreto del costo della vita.Costano di più alimentari e trasportiA spingere l'indice verso l'alto sono stati soprattutto gli aumenti nei beni alimentari e nei servizi legati ai trasporti. I prezzi degli alimentari non lavorati (frutta, verdura, carne, ecc.) crescono del 4,2% su base annua, mentre quelli dei prodotti lavorati (come pane, pasta e alimenti confezionati) aumentano del 2,3%.

Istat: Inflazione in aumento a gennaio 2025, prezzi al consumo +1,5% rispetto all'anno precedente - Nel gennaio 2025 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,6% rispetto a dicembre 2024 e dell'1,5% rispetto a gennaio 2024 (da +1,3% del mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo rende noto l'Istat diffondendo i dati definitivi sui prezzi al consumo. A gennaio il tasso tendenziale di variazione dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto 'carrello della spesa' si mantiene a +1,7%, mentre quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta (da +1,7% a +2,0%). 🔗quotidiano.net

Inflazione in Spagna a febbraio 2024: aumento al 3% annuo - L'inflazione si riscalda a febbraio in Spagna al 3% su base annua, con una variazione positiva di un decimo rispetto a gennaio, secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica (Ine), che ha confermato le stime anticipate due settimane fa. Si tratta del tasso di inflazione più elevato dallo scorso mese di giugno, quando l'Ipc fu del 3,4%. L'incremento, per il quinto mese consecutivo, è dovuto all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, rispetto alla diminuzione registrata nel febbraio 2024. 🔗quotidiano.net

Inflazione, Istat conferma: +0,6% a gennaio; +1,5% su anno - Nel mese di gennaio 2025, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,6% rispetto a dicembre 2024 e dell’1,5% rispetto a gennaio 2024 (da +1,3% del mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo rileva l’Istat. L’inflazione acquisita per il 2025 è pari a +0,9% per l’indice generale e a +0,5% per la componente di fondo.... 🔗feedpress.me

Inflazione in aumento del +2% in un anno: più cari frutta, verdura e carne; Pensioni in aumento per adeguamento all'inflazione; Inflazione ancora in aumento a marzo (1,9%). Corrono alimentari e spese per la casa; Eurozona, il 2024 si chiude con l'inflazione in aumento: 2,4 per cento a dicembre.

Inflazione in aumento anche ad aprile (2%). Per il “carello della spesa” si sale al 2,6% - Sale ancora l’inflazione italiana che, ad aprile 2025, arriva al 2%, dal 1,9% di marzo. È il quarto mese consecutivo di incremento della pressione sui prezzi. Il rialzo, spiega l’Istat nella sua stima ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Inflazione, Istat: ad aprile aumenta del 2%. Carrello della spesa a +2,6% - Corrono i prezzi dei beni alimentari, secondo il Codacons si spenderanno 657 euro in più a famiglia all'annond ... 🔗msn.com

Inflazione: Istat, ad aprile +0,2 per cento su mese, +2,0 per cento su anno (2) - I prezzi degli energetici non regolamentati decelerano (riportando il tasso di variazione su valori negativi da +0,7 per cento a -2,9 ... 🔗agenzianova.com