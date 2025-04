Infinity Nikki | Guida completa alla tintura degli outfit

Infinity Nikki, non devi più limitarti ai colori predefiniti degli abiti. Grazie al sistema di tintura, puoi creare outfit completamente personalizzati scegliendo le tonalità che più ti rappresentano. Dai capi da 3 stelle a quelli da 5, ogni elemento del guardaroba può diventare unico e originale!Come iniziare a tingere i vestitiPer accedere alla funzionalità di tintura, hai due modi:Premi l’icona del Laboratorio Fai da Te (DIY Workshop) nel menù principaleOppure entra nell’Armadio e tocca l’icona del pennelloNota: la funzione si sblocca automaticamente dopo aver completato la missione tutorial legata all’aggiornamento 1.5, che inizia una volta entrati a Miraland.Nel laboratorio troverai un elenco completo di capi disponibili alla tintura, anche se non possiedi l’intero set. 🔗 Gamerbrain.net - Infinity Nikki: Guida completa alla tintura degli outfit Nel magico mondo di, non devi più limitarti ai colori predefinitiabiti. Grazie al sistema di, puoi crearemente personalizzati scegliendo le tonalità che più ti rappresentano. Dai capi da 3 stelle a quelli da 5, ogni elemento del guardaroba può diventare unico e originale!Come iniziare a tingere i vestitiPer accederefunzionalità di, hai due modi:Premi l’icona del Laboratorio Fai da Te (DIY Workshop) nel menù principaleOppure entra nell’Armadio e tocca l’icona del pennelloNota: la funzione si sblocca automaticamente dopo averto la missione tutorial legata all’aggiornamento 1.5, che inizia una volta entrati a Miraland.Nel laboratorio troverai un elenco completo di capi disponibili, anche se non possiedi l’intero set. 🔗 Gamerbrain.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Tutto quello che dovete fare per l’EVO Diventa Immortale [GUIDA COMPLETA] - L’Evoluzione Diventa Immortale è una delle novità più coinvolgenti della promo FUT Immortali, pensata per trasformare il tuo Centrocampista Centrale (CM) in una leggenda assoluta. Ecco tutto quello che devi sapere per sfruttarla al massimo. Come funziona Diventa Immortale? Puoi selezionare un CC con valutazione massima di 85 e intraprendere un percorso a tappe che lo porterà fino a 94 di valutazione generale e 3 PlayStyle+ esclusivi, con un look completamente nuovo e intesa stile ICONA. 🔗imiglioridififa.com

Guida Completa ai TOTS di EA Sports FC 25: date, giocatori, obiettivi, SBC - Il Team of the Season (TOTS) è uno degli eventi più attesi di EA Sports FC 25 Ultimate Team, un momento in cui i migliori giocatori della stagione calcistica passata (in questo caso quella del 2024/25) vengono celebrati con carte speciali dalle statistiche stratosferiche. Con design accattivanti, molteplici PlayStyle+ e un impatto enorme sul meta del gioco, i TOTS sono l’occasione perfetta per rivoluzionare la tua rosa. 🔗imiglioridififa.com

Come Scaricare Contenuti su Prime Video: Guida Completa per Tutte le Piattaforme - Come scaricare film e serie TV da Prime Video su smartphone, tablet e PC. Segui la guida passo dopo passo per guardare i tuoi contenuti offline ovunque tu sia. 🔗defanet.it

Se ne parla anche su altri siti

Infinity Nikki: guida, trucchi e consigli per il nuovo gacha game; Tutto su Infinity Nikki codici, banner e tutti i reward!; Infinity Nikki: tutti i codici promozionali del lancio per ottenere risorse gratis; Infinity Nikki Recensione: un mondo tra moda e meraviglia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La versione 1.5 di Infinity Nikki segna l'inizio della stagione delle bollicine - Infinity Nikki, il gioco d'avventura free-to-play super elegante e accogliente, sta per rilasciare il suo aggiornamento alla versione 1.5. Questo aggiornamento aggiunge un'enorme quantità di novità ne ... 🔗notebookcheck.it

La nuova stagione di Infinity Nikki introduce il gioco in cooperativa - Il nuovo aggiornamento di per Infinity Nikki sarà disponibile il 28 aprile alle 23:00 EST e porterà la modalità cooperativa come parte del nuovo evento Mare di Stelle. 🔗notebookcheck.it

Infinity Nikki 1.5 News - Infinity Nikki 1.5- La Versione 1.5 di Infinity Nikki è in uscita il 29 Aprile 2025! Vediamo le grandi novità direttamente dalla livestream! 🔗gamesource.it