Infarto in farmacia | il defibrillatore è scarico e l’uomo muore Scatta l’indagine

Infarto all’interno di una farmacia, dove si era recato per sottoporsi a un elettrocardiogramma. Nonostante l’intervento tempestivo del farmacista, che ha avviato il massaggio cardiaco e allertato il 118, non è stato possibile salvargli la vita: il defibrillatore pubblico, posizionato nella piazza del paese, era infatti scarico.La notizia, riportata anche dalla stampa locale, ha sollevato forti polemiche. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso farmacista, che sui social ha espresso la sua rabbia: «Lasciare in bella vista un defibrillatore scarico nella piazza del paese è un gesto criminale, ancorché stupido. Ci saranno delle indagini e spero che si farà luce sulle responsabilità».Il dramma si è consumato nel giro di pochi minuti. 🔗 Thesocialpost.it - Infarto in farmacia: il defibrillatore è scarico e l’uomo muore. Scatta l’indagine Un uomo di 65 anni è morto a Cavallasca, in provincia di Como, dopo essere stato colto da unall’interno di una, dove si era recato per sottoporsi a un elettrocardiogramma. Nonostante l’intervento tempestivo del farmacista, che ha avviato il massaggio cardiaco e allertato il 118, non è stato possibile salvargli la vita: ilpubblico, posizionato nella piazza del paese, era infatti.La notizia, riportata anche dalla stampa locale, ha sollevato forti polemiche. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso farmacista, che sui social ha espresso la sua rabbia: «Lasciare in bella vista unnella piazza del paese è un gesto criminale, ancorché stupido. Ci saranno delle indagini e spero che si farà luce sulle responsabilità».Il dramma si è consumato nel giro di pochi minuti. 🔗 Thesocialpost.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Va in farmacia per un dolore al petto e muore d’infarto: “Il defibrillatore in piazza era scarico” - Francesco Ceramella è deceduto il 29 aprile in seguito a un infarto. Il 65enne era stato soccorso dal personale della farmacia di Cavallasca di San Fermo della Battaglia (Como) che gli ha praticato il massaggio cardiaco, ma che non ha potuto usare il defibrillatore presente in piazza perché risultato scarico.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Como, muore d’infarto fuori dalla farmacia: defibrillatore era scarico - Un malore improvviso e il tentativo di salvarlo Francesco Ceramella, 65 anni, si era recato in farmacia a Cavallasca, nel Comasco, perché non si sentiva bene. Aveva chiesto di effettuare un elettrocardiogramma, ma poco dopo ha avuto un infarto fatale. Il farmacista, accortosi della gravità della situazione, ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione, mentre una collaboratrice si è precipitata a recuperare il defibrillatore presente nella piazza del paese. 🔗dayitalianews.com

Defibrillatore scarico, 65enne muore d'infarto in farmacia - Era andato in farmacia per fare un elettrocardiogramma perché non si sentiva bene, ma poco dopo è morto d’infarto. Polemica sulla morte di un 65enne a Cavallasca, in provincia di Como, per un defibrillatore scarico. Cosa è successo Dopo essersi accorto che Francesco Ceramella, 65 anni... 🔗today.it

Cosa riportano altre fonti

San Fermo della Battaglia (Como), 65enne muore d'infarto in farmacia: il defibrillatore installato nella piazza vicina era scarico; Defibrillatore scarico, 65enne muore d'infarto in farmacia; Va in farmacia per un dolore al petto e muore d’infarto: “Il defibrillatore in piazza era scarico”; Como. Va in farmacia per un controllo al cuore, ma viene colto da infarto e muore. Il defibrillatore nella piazza del paese era scarico. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Va in farmacia per un dolore al petto e muore d’infarto: “Il defibrillatore in piazza era scarico” - Francesco Ceramella è deceduto il 29 aprile in seguito a un infarto. Il 65enne era stato soccorso dal personale della farmacia di Cavallasca di San Fermo della Battaglia (Como) che gli ha praticato il ... 🔗fanpage.it

San Fermo della Battaglia (Como), 65enne muore d'infarto in farmacia: il defibrillatore installato nella piazza vicina era scarico - Tragedia a San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, dove un uomo di 65 anni, Francesco Ceramella, è stato colpito da un infarto mentre si trovava all'interno di una farmacia. Il defibrillatore ... 🔗msn.com

Defibrillatore scarico, 65enne muore d'infarto in farmacia - Era andato in farmacia per fare un elettrocardiogramma perché non si sentiva bene, ma poco dopo è morto d’infarto. Polemica sulla morte di un 65enne a Cavallasca, in provincia di Como, per un ... 🔗today.it