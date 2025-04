Quotidiano.net - Industria Felix: premiate 100 imprese del Centro Italia e delle Isole

Milano, 30 apr. (askanews) - Sono 100 lepiù competitive delche si sono distinte per performance gestionali e affidabilità finanziaria nell'ultimo anno fiscale.La regione più premiata è quellaMarche con 19 aziende, a seguire Lazio e Umbria con 17, Toscana e Sicilia con 13, Abruzzo con 11 e Sardegna con 10. I premi sono stati assegnati sulla base di una maxi inchiesta condotta su circa 70mila bilanci analizzati daMagazine, periodico di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved. Il convegno si è tenuto martedì 29 aprile a Roma all'Università Luiss Guido Carli in occasione del 64° evento del Premio- L'che compete."Non posso esimermi dal fare le più vive congratulazioni a tutti gli imprenditori che oggi hanno ricevuto il prestigioso premio, testimonianza di un'che eccelle e del valore del Made in Italy, grande motivo di orgoglio per tutti noi", ha dichiarato Valerio Locatelli,partner M&L Consulting Group. 🔗 Quotidiano.net