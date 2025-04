Indossato al posto di canotte e camicie trasforma ogni outfit e ottimizza l’armadio

Un modo per non stancarsi mai di ciò che si ha nell'armadio e quindi di ottimizzarlo al massimo, evitando inutili acquisti che poi si riveleranno inevitabilmente sbagliati è indossare in maniera alternativa quello che si ha già, dandogli così una nuova vita. E il consiglio di oggi riguarda proprio questo concept perché si tratta di mettere il costume da bagno come top. L'idea può sembrare strana perché coinvolge un pezzo che solitamente viene messo in valigia quando si parte per le vacanze al mare. Ora, invece, viene reso protagonista anche in città, abbinato a capi diversi da caftani, parei e copricostume.Ma in questa stranezza sta proprio la sua originalità e quindi la sua componente spiazzante e ammaliante allo stesso tempo.

