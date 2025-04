India-Pakistan cresce il rischio di escalation militare L’analisi di Marino Cesi

India e Pakistan appare al limite dello scontro aperto. Nelle ultime ore, diverse fonti hanno segnalato scontri e scambi di salve tra le Forze armate di Nuova Delhi e Islamabad. Il Pakistan, citando fonti di intelligence, ha dichiarato che l’India si prepara ad avviare un’operazione militare come forma di ritorsione per l’attacco terroristico del 22 aprile scorso. Airpress ne ha parlato con Tiziano Marino, analista esperto di India e responsabile del Desk Asia-Pacifico del Centro Studi Internazionali (Cesi), per inquadrare la situazione attuale e delinearne le possibili evoluzioni.Come siamo arrivati alla situazione attuale?Tutto è iniziato con l’attentato del 22 aprile a Pahalgam, nel Kashmir Indiano, che ha comportato la morte di almeno 26 persone, prevalentemente di nazionalità Indiana. 🔗 Formiche.net - India-Pakistan, cresce il rischio di escalation militare. L’analisi di Marino (Cesi) La situazione al confine traappare al limite dello scontro aperto. Nelle ultime ore, diverse fonti hanno segnalato scontri e scambi di salve tra le Forze armate di Nuova Delhi e Islamabad. Il, citando fonti di intelligence, ha dichiarato che l’si prepara ad avviare un’operazionecome forma di ritorsione per l’attacco terroristico del 22 aprile scorso. Airpress ne ha parlato con Tiziano, analista esperto die responsabile del Desk Asia-Pacifico del Centro Studi Internazionali (), per inquadrare la situazione attuale e delinearne le possibili evoluzioni.Come siamo arrivati alla situazione attuale?Tutto è iniziato con l’attentato del 22 aprile a Pahalgam, nel Kashmirno, che ha comportato la morte di almeno 26 persone, prevalentemente di nazionalitàna. 🔗 Formiche.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Cresce la tensione tra Cina e Filippine nel Mar cinese meridionale: “Rischio di escalation militare” - Cresce la tensione tra Cina e Filippine nel delicato scenario del Mar cinese meridionale. L’ultima scintilla è scoppiata intorno all’atollo di Sandy Cay, dove cittadini filippini hanno piantato la bandiera di Manila, provocando la reazione immediata di Pechino. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, la Guardia Costiera cinese ha dichiarato di aver “gestito” sei cittadini filippini che sarebbero “atterrati illegalmente” sul reef situato nelle Isole Spratly — conosciute in Cina come Isole Nansha. 🔗lanotiziagiornale.it

Disturbi alimentari, giovani schiavi dei social: 3 su 4 suggestionati dagli influencer. Cresce il rischio diete pericolose – I dati - Ogni giorno, milioni di giovani si confrontano con modelli di bellezza irraggiungibili che arrivano dai social e da molti influencer. Un fenomeno che, però, sta lasciando tracce profonde nella percezione del proprio corpo e nelle abitudini alimentari della generazione Z. È quanto emerge da una recente indagine condotta dal portale Skuola.net insieme agli psicologi dell’Associazione Nazionale Di.Te. 🔗open.online

Napoli-Osimhen, cresce il rischio penalizzazione: il Napoli ora trema - Napoli-Osimhen, il caso torna a far tremare il club e i tifosi: ecco cosa può succedere e che rischio c’è con eventuali penalizzazioni. Non è la prima volta che il trasferimento di Victor Osimhen finisce sotto la lente della giustizia. Già nel 2022, la giustizia sportiva italiana aveva analizzato il caso nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze. All’epoca, il Napoli ne è uscito pulito, con un proscioglimento pieno per De Laurentiis e per la società. 🔗tvplay.it

Su questo argomento da altre fonti

Rischio di guerra tra India e Pakistan, Modi: L'esercito è libero di reagire; India-Pakistan, alta tensione: rischio escalation, cosa sta succedendo; India-Pakistan: rischio escalation?; India-Pakistan Il Fronte della Resistenza è una nuova provocazione nella guerra al terrorismo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rischio di guerra tra India e Pakistan, Modi: "L'esercito è libero di reagire" - Cresce a livelli critici l'antica tensione tra India e Pakistan, dopo l'attentato che lo scorso 22 aprile ha causato la morte di 26 turisti a Pahalgam, nel Kashmir indiano. Nuova Delhi è convinta che ... 🔗msn.com

India-Pakistan: rischio escalation nucleare dopo attentato nel Kashmir/ “Siamo sull’orlo della guerra” - India e Pakistan sull’orlo della crisi dopo l’attentato nel Kashmir: ritorsioni, rischio nucleare e una mediazione internazionale complessa ... 🔗ilsussidiario.net

India-Pakistan, attacco in Kashmir fa salire la tensione: rischio escalation militare - Il timore è che si arrivi a uno scontro militare tra due Paesi, dotati entrambi di armi nucleari. Il Pakistan ha ordinato a tutti i cittadini pachistani, ad eccezione dei diplomatici, di lasciare ... 🔗msn.com