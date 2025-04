India | incendio in un hotel a Calcutta almeno 15 morti

incendio è scoppiato in un hotel di 6 piani nel quartiere Burrabazar di Calcutta, uno dei più antichi e trafficati. almeno 15 persone sono morte. La maggior parte di loro è morta per soffocamento, mentre una persona è morta dopo essersi buttata dall’edificio nel tentativo di sfuggire alle fiamme. L’incendio è divampato intorno alle 19.30 (le 15 di ieri in Italia) presso il Rituraj hotel, situato in Madanmohan Street. Dieci autopompe sono state inviate sul posto e l’incendio è stato domato intorno all’1 (le 21.30 in Italia). Secondo la polizia, la maggior parte delle persone uccise nell’incendio erano ospiti che sono rimasti intrappolati nell’albergo. Lo riportano i media locali. “È stata istituita una squadra speciale per indagare sulla causa dell’incendio e verificare le misure di sicurezza in atto. 🔗 Lapresse.it - India: incendio in un hotel a Calcutta, almeno 15 morti Milano, 30 apr. (LaPresse) – Unè scoppiato in undi 6 piani nel quartiere Burrabazar di, uno dei più antichi e trafficati.15 persone sono morte. La maggior parte di loro è morta per soffocamento, mentre una persona è morta dopo essersi buttata dall’edificio nel tentativo di sfuggire alle fiamme. L’è divampato intorno alle 19.30 (le 15 di ieri in Italia) presso il Rituraj, situato in Madanmohan Street. Dieci autopompe sono state inviate sul posto e l’è stato domato intorno all’1 (le 21.30 in Italia). Secondo la polizia, la maggior parte delle persone uccise nell’erano ospiti che sono rimasti intrappolati nell’albergo. Lo riportano i media locali. “È stata istituita una squadra speciale per indagare sulla causa dell’e verificare le misure di sicurezza in atto. 🔗 Lapresse.it

Incendio in hotel a Calcutta: 15 morti e numerosi salvataggi - Almeno 15 persone sono morte in un incendio scoppiato in un hotel di Calcutta, nel nordest dell'India. Lo ha riferito oggi la polizia locale. "Diverse persone sono state salvate dalle stanze e dal tetto" dell'albergo, hanno detto le autorità. Le fiamme sono scoppiate ieri sera e ora sono sotto controllo, ha aggiunto la polizia di Calcutta. Secondo i media indiani "diverse persone hanno cercato di scappare attraverso le finestre e le strette gronde dell'edificio". 🔗quotidiano.net

