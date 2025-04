India incendio in albergo a Calcutta | almeno 15 morti

almeno 15 morti e 13 feriti il bilancio di un incendio divampato in un albergo nel centro di Calcutta, in India. Lo riferisce il giornale Indiano The Telegraph, sulla base di quanto reso noto dalle autorità locali e dalla Polizia. Al momento della tragedia nell'albergo c'erano almeno 88 persone.

