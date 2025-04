India e Pakistan sull’orlo della guerra Il governo di Islamabad denuncia | Nuova Delhi lancerà un attacco entro 36 ore Se succederà la nostra risposta sarà durissima

Nuova escalation di tensione tra India e Pakistan. Il governo di Islamabad ha lanciato oggi un allarme sulla possibilità di un imminente attacco militare da parte dell’India. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Informazione pachistano Attaullah Tarar, le autorità del Pakistan avrebbero ricevuto “informazioni di intelligence credibili” che indicano un possibile attacco da parte delle forze armate Indiane “nelle prossime 24-36 ore”.Il timore nasce dal deterioramento dei rapporti diplomatici tra i due storici rivali, in seguito all’attentato terroristico avvenuto il 22 aprile nella regione del Jammu e Kashmir, controllata da Nuova Delhi. L’attacco, che ha causato la morte di 26 persone, tra cui un cittadino nepalese, è stato rivendicato dal Fronte di Resistenza, un gruppo armato affiliato a Lashkar-e-Taiba. 🔗 Lanotiziagiornale.it - India e Pakistan sull’orlo della guerra. Il governo di Islamabad denuncia: “Nuova Delhi lancerà un attacco entro 36 ore. Se succederà, la nostra risposta sarà durissima” escalation di tensione tra. Ildiha lanciato oggi un allarme sulla possibilità di un imminentemilitare da parte dell’. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Informazione pachistano Attaullah Tarar, le autorità delavrebbero ricevuto “informazioni di intelligence credibili” che indicano un possibileda parte delle forze armatene “nelle prossime 24-36 ore”.Il timore nasce dal deterioramento dei rapporti diplomatici tra i due storici rivali, in seguito all’attentato terroristico avvenuto il 22 aprile nella regione del Jammu e Kashmir, controllata da. L’, che ha causato la morte di 26 persone, tra cui un cittadino nepalese, è stato rivendicato dal Fronte di Resistenza, un gruppo armato affiliato a Lashkar-e-Taiba. 🔗 Lanotiziagiornale.it

India e Pakistan sull’orlo del conflitto: scontri armati al confine del Kashmir - Dopo l’attentato terroristico in Kashmir di mercoledì scorso, e con l’India che sospetta una “complicità” delle autorità pakistane, la tensione tra i due Paesi rivali continua a salire. Per la quinta giornata consecutiva, i rispettivi eserciti si sono scambiati colpi di armi da fuoco e di artiglieria nella regione contesa. Ad aprire il fuoco per primi, almeno secondo il governo di Nuova Delhi, guidato da Narendra Modi, sarebbero state le forze armate di Islamabad, con un’azione definita “provocatoria” e considerata “una ripetuta violazione del cessate il fuoco”. 🔗lanotiziagiornale.it

India-Pakistan crisi aperta - In Asia il clima fra India e Pakistan è sempre più teso. Servizio di Alessandra Camarca. The post India-Pakistan crisi aperta first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

