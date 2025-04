India demolite le abitazioni di migranti bangladesi | oltre mille arresti nel Gujarat

Indiano del Gujarat, hanno demolito oltre 50 capanne e piccole fattorie appartenenti a migranti provenienti dal Bangladesh, nell'ambito di una vasta operazione di repressione contro l'immigrazione irregolare. L'intervento si inserisce in una campagna volta a identificare e deportare i migranti senza documenti. Nel solo fine settimana, la polizia ha arrestato più di mille persone. Il governo del primo ministro Narendra Modi, di orientamento nazionalista indù, definisce spesso i migranti bengalesi irregolari come "infiltrati musulmani", ritenendoli una minaccia per la sicurezza nazionale 🔗 Tgcom24.mediaset.it - India, demolite le abitazioni di migranti bangladesi: oltre mille arresti nel Gujarat Le autorità municipali di Ahmedabad, nello statono del, hanno demolito50 capanne e piccole fattorie appartenenti aprovenienti dal Bangladesh, nell'ambito di una vasta operazione di repressione contro l'immigrazione irregolare. L'intervento si inserisce in una campagna volta a identificare e deportare isenza documenti. Nel solo fine settimana, la polizia ha arrestato più dipersone. Il governo del primo ministro Narendra Modi, di orientamento nazionalista indù, definisce spesso ibengalesi irregolari come "infiltrati musulmani", ritenendoli una minaccia per la sicurezza nazionale 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Migranti, lista UE su Paesi sicuri per i rimpatri: Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia; Meloni: "Grande soddisfazione” - La lista non è ancora definitiva ma la premier ha aggiunto: "Siamo sulla buona strada" La Commissione UE ha proposto una lista, non ancora definitiva, di Paesi di origine sicuri per il rimpatrio dei migranti richiedenti asilo in Europa. Come anticipato a marzo dalla presidente Ursula von der 🔗ilgiornaleditalia.it

Via decine di migranti da Gromo e Valbondione, il prefetto Rotondi accanto ai sindaci - Alta Val Seriana. I trasferimenti sono iniziati nel pomeriggio di venerdì 18 aprile: l’obiettivo è perseguire una ridistribuzione dei migranti su scala nazionale per alleggerire il peso sui piccoli Comuni dei territori montani. È quanto rende noto la Prefettura di Bergamo in merito all’annunciato spostamento dei richiedenti di protezione internazionale ospitati nei centri di accoglienza di Gromo e Valbondione. 🔗bergamonews.it

C'è maltempo, la nave di Emergency dirottata a Napoli anziché Ancona: a bordo 215 migranti - La Life Support di Emergency ha ricevuto questa notte risposta positiva alla sua richiesta, motivata dal drastico peggioramento delle condizioni del mare, di avere un Pos (Place of safety) più vicino del porto precedentemente assegnato di Ancona. È Napoli il porto assegnato, e l'arrivo è previsto... 🔗napolitoday.it

Cosa riportano altre fonti

India, demolite le abitazioni di migranti bangladesi: oltre mille arresti nel Gujarat; Le ritorsioni contro i musulmani indiani dopo l’attacco in Kashmir. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne