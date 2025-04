Incidentiauto su cantiere A4 2 morti

morti in un incidente sull'A4 nei pressi di Portogruaro (Venezia). Secondo quanto ricostruito,un'auto, per cause da accertare, è piombata su un cantiere autostradale in allestimento. Le vittime sono gli occupanti dell'auto La vettura ha oltrepassato il cantiere abbattendo le barriere,ha sbattuto sulla barriera di sicurezza centrale ed è finita contro il mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico, che a sua volta ha tamponato il mezzo della ditta esterna che svolgeva i lavori. 🔗 12.23 Duein un incidente sull'A4 nei pressi di Portogruaro (Venezia). Secondo quanto ricostruito,un'auto, per cause da accertare, è piombata su unautostradale in allestimento. Le vittime sono gli occupanti dell'auto La vettura ha oltrepassato ilabbattendo le barriere,ha sbattuto sulla barriera di sicurezza centrale ed è finita contro il mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico, che a sua volta ha tamponato il mezzo della ditta esterna che svolgeva i lavori. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

