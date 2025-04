Incidenti lavoro | Meloni davanti a morti cordoglio non basta stop indifferenza e rassegnazione

lavoro. Anche negli ultimi giorni nuove vittime, nuovi infortuni. Non si può morire così. Voglio approfittare per rinnovare il cordoglio e la vicinanza ai familiari delle vittime, ma sono consapevole che il cordoglio non basta. Bisogna continuare ad agire”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso via social al termine del Cdm. “Di fronte a questo fenomeno, come ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione”, sottolinea la premier. 🔗 Lapresse.it - Incidenti lavoro: Meloni, davanti a morti cordoglio non basta, stop indifferenza e rassegnazione Roma, 30 apr. (LaPresse) – “C’è ancora tanto da fare anche, forse soprattutto, sul fronte della sicurezza sul. Anche negli ultimi giorni nuove vittime, nuovi infortuni. Non si può morire così. Voglio approfittare per rinnovare ile la vicinanza ai familiari delle vittime, ma sono consapevole che ilnon. Bisogna continuare ad agire”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, in un video diffuso via social al termine del Cdm. “Di fronte a questo fenomeno, come ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sono tollerabili néné”, sottolinea la premier. 🔗 Lapresse.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quanti incidenti sul lavoro ci sono stati nel 2024 - Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, ricorrenza istituita nel 2003 per promuovere il dibattito sul tema della prevenzione degli infortuni, così come delle malattie professionali e lavoro-correlate. D’altra parte ce n’è davvero bisogno e ogni anno che passa ancora di più: nel 2024 in Italia, infatti, sono aumentati sia le morti che gli infortuni sul lavoro. 🔗lettera43.it

Incidenti lavoro, operaio 44enne muore schiacciato da macchinario - Un operaio di 44 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto stamani poco prima delle 7. L’incidente è avvenuto a Ono San Pietro, in Provincia di Brescia, in via Ronchi 26c, nella ditta Comin Parfum, che produce di cosmetici. Stando alle prime informazioni, l’uomo è rimasto schiacciato da un macchinario che movimenta bancali. Sul posto i soccorsi di Areu 118, insieme con i vigili del fuoco e i carabinieri di Breno. 🔗lapresse.it

Incidenti lavoro: schiacciato da macchinario, muore 44enne nel Bresciano - Milano, 17 feb. (LaPresse) – Un operaio di 44 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto stamani poco prima delle 7. L’incidente è avvenuto a Ono San Pietro, in Provincia di Brescia, in via Ronchi 26c, nella ditta Comin Parfum, che produce di cosmetici. 🔗lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidenti lavoro: Meloni, davanti a morti cordoglio non basta, stop indifferenza e rassegnazione - LaPresse; Lavoro, mille morti in 11 mesi: il dramma che nessuno vede; Gli studenti contro il governo: scontri a Torino e 20 poliziotti feriti; La presidente del Consiglio mente. Spieghi al Paese la tassa Meloni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incidenti lavoro: Meloni, davanti a morti cordoglio non basta, stop indifferenza e rassegnazione - Roma, 30 apr. (LaPresse) – “C’è ancora tanto da fare anche, forse soprattutto, sul fronte della sicurezza sul lavoro. Anche negli ultimi giorni nuove vittime, nuovi infortuni. Non si può morire così. 🔗msn.com

Un miliardo per la sicurezza. Meloni: “Decido con i sindacati” - Governo a caccia di risorse da puntare sulla prevenzione degli incidenti. Non ci sarà un decreto Primo maggio. L’annuncio oggi in un ... 🔗repubblica.it

Meloni: «Per il primo maggio stiamo lavorando a misure concrete per la sicurezza sul lavoro» - «In vista del Primo Maggio stiamo lavorando a qualcosa di estremamente importante per i lavoratori, cioè la loro sicurezza. Pensiamo a degli interventi concreti per la sicurezza sul lavoro, perché è i ... 🔗informazione.it