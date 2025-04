Incidenti in serie in città Un' auto si ribalta e sbatte contro altre due | ferita 31enne

Incidenti stradali rilevati in città dalla polizia locale nelle ultime 24 ore.Oltre alla fuoriuscita autonoma avvenuta nella notte in tangenziale sud, un'altra Fiat 500 è stata protagonista di un'uscita di strada: l'auto si è ribaltata in piazza Libero Vinco e ha danneggiato. 🔗 Veronasera.it - Incidenti in serie in città. Un'auto si ribalta e sbatte contro altre due: ferita 31enne Sono bene 12 glistradali rilevati indalla polizia locale nelle ultime 24 ore.Oltre alla fuoriuscitanoma avvenuta nella notte in tangenziale sud, un'altra Fiat 500 è stata protagonista di un'uscita di strada: l'si èta in piazza Libero Vinco e ha danneggiato. 🔗 Veronasera.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Incidenti in serie a Verona con auto e motocicli protagonisti: cinque episodi in poche ore - Un'altra lunga serie di incidenti stradali ha avuto luogo a Verona tra la serata di martedì e la mattinata di mercoledì, sui quali è intervenuta la polizia locale scaligera. Nella serata di martedì si sono scontrati una Renault Scenic e un motociclo Kymko, utilizzato da un rider per il... 🔗veronasera.it

Livorno promosso in serie C, tutti i festeggiamenti: dalla gioia al Matteini al tripudio in città. FOTO e VIDEO - La festa può finalmente avere inizio. Il Livorno, grazie all'1-1 sul campo del Terranuova Traiana, ha raggiunto la promozione in serie C. Un attesa lunga quattro anni, quella del ritorno tra i professionisti, che adesso è finalmente giunta al termine. Via libera quindi ai festeggiamenti con i... 🔗livornotoday.it

Dove costa di più l’assicurazione auto in Italia e dove meno: prezzi in aumento nonostante calo incidenti - I prezzi dei premi Rc auto continuano a salire, nonostante il numero di incidenti sia diminuito: tra il 2021 e il 2024, il prezzo medio è salito del 12,6%. Tra i più penalizzati, con rincari fino al 23,4%, ci sono i giovani automobilisti, neopatentati. Tra tutte le città, Napoli sembrerebbe essere quella dove l'assicurazione costa di più: qui il prezzo medio è infatti di 600 euro. Al contrario, la città più economica è Enna. 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Incidenti in serie in città. Un'auto si ribalta e sbatte contro altre due: ferita 31enne; Messina, pomeriggio caotico in centro con ben tre incidenti: ci sono feriti; Città di Castello, auto investe coppia: condizioni critiche; Incidente stradale tra due auto ad Avellino, giovane estratta viva dalle lamiere. 🔗Su questo argomento da altre fonti