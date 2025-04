Incidente tra auto e furgone all' ingresso della tangenziale Nord | traffico bloccato sulla Milano Meda

Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 aprile, all'entrata della tangenziale Nord di Paderno Dugnan, nel tratto compreso della Milano-Meda.Lo scontro è avvenuto tra un furgone guidato da un 36enne e un’auto condotta da uomo di 83 anni.Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto. 🔗 Monzatoday.it - Incidente tra auto e furgone all'ingresso della tangenziale Nord: traffico bloccato sulla Milano Meda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 aprile, all'entratadi Paderno Dugnan, nel tratto compreso.Lo scontro è avvenuto tra unguidato da un 36enne e un’condotta da uomo di 83 anni.Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto. 🔗 Monzatoday.it

