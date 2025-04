Incidente sull’A4 tra Latisana e Portogruaro auto contro cantiere autostradale | due morti

Incidente si è verificato intorno alle 10.15 di oggi, 30 aprile, sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Portogruaro e Latisana, provocando la morte di due persone. L’Incidente è avvenuto al chilometro 452 poco prima dell’uscita al casello di Portogruaro, dov’era stato predisposto in corsia tre (la più veloce) un cantiere temporaneo per la sistemazione delle barriere centrali.Dalle prime ricostruzioni, un’auto avrebbe abbattuto i coni entrando nell’area del cantiere, e sbattendo più volte la barriera di sicurezza centrale, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine. A quel punto avrebbe centrato, ad alta velocità, uno dei due mezzi della manutenzione stradale lì presenti (il mezzo di autostrade Alto Adriatico) che a sua volta ha tamponato l’altro mezzo (di una ditta esterna) che stava svolgendo i lavori. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Incidente sull’A4 tra Latisana e Portogruaro, auto contro cantiere autostradale: due morti Un gravesi è verificato intorno alle 10.15 di oggi, 30 aprile, sull’strada A4, nel tratto compreso tra, provocando la morte di due persone. L’è avvenuto al chilometro 452 poco prima dell’uscita al casello di, dov’era stato predisposto in corsia tre (la più veloce) untemporaneo per la sistemazione delle barriere centrali.Dalle prime ricostruzioni, un’avrebbe abbattuto i coni entrando nell’area del, e sbattendo più volte la barriera di sicurezza centrale, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine. A quel punto avrebbe centrato, ad alta velocità, uno dei due mezzi della manutenzione stradale lì presenti (il mezzo distrade Alto Adriatico) che a sua volta ha tamponato l’altro mezzo (di una ditta esterna) che stava svolgendo i lavori. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

