Lodi – Grave Incidente sul tratto Lodigiano dell’autostrada A1, intorno alle 9 di questa mattina, mercoledì 30 aprile. Due auto si sono scontrate e una si è ribaltata: 7 feriti. L’Incidente è avvenuto tra Lodi e Casalpusterlengo, in direzione Milano, e perso si è formata una lunga coda verso il capoluogo regionale, al momento segnalata di 5 km sul sito di Autostrade per l’Italia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco e la polizia stradale. A causa delle ripercussioni sul traffico dell’Incidente, Autostrade per l’Italia consiglia l’entrata di Lodi e l’uscita di Casalpusterlengo per chi viaggia da Bologna in direzione Milano. 🔗 Ilgiorno.it - Incidente sull’A1 tra Lodi e Casalpusterlengo: 7 feriti, code verso Milano – Gravesul trattogiano dell’autostrada A1, intorno alle 9 di questa mattina, mercoledì 30 aprile. Due auto si sono scontrate e una si è ribaltata: 7. L’è avvenuto tra, in direzione, e perso si è formata una lunga codail capoluogo regionale, al momento segnalata di 5 km sul sito di Autostrade per l’Italia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco e la polizia stradale. A causa delle ripercussioni sul traffico dell’, Autostrade per l’Italia consiglia l’entrata die l’uscita diper chi viaggia da Bologna in direzione. 🔗 Ilgiorno.it

Amelia. Incidente sull’A1: traffico bloccato e un ferito trasportato in elisoccorso - Un incidente stradale ha coinvolto due autovetture lungo l’autostrada A1, in direzione nord. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Amelia, insieme alla Polizia Stradale e ai sanitari del 118. Una persona ferita è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all’Ospedale di Orvieto. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni per circa 10 minuti, causando rallentamenti alla circolazione. 🔗laprimapagina.it

Incidente sull’autostrada A1: scontro fra tre camion, uno invade la corsia opposta e si incendia - Un grave incidente ha bloccato nella serata di giovedì 20 febbraio l’autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino. Tre camion diretti verso Roma si sono scontrati violentemente, causando un incendio che ha invaso la corsia opposta. Momenti di paura per gli automobilisti in transito.Leggi anche: Incidente in A4, schianto fra 3 camion: bottiglie per terra e un ferito Traffico bloccato e lunghe operazioni di rimozione Il tratto autostradale resta chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi pesanti, il ripristino delle barriere danneggiate e la ... 🔗thesocialpost.it

Incidente sull’A1, camion perde carico: due feriti - Tempo di lettura: 2 minutiDue persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla A1 Milano-Napoli, al km 713: alle 18:00 circa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Capua e Caianello, in direzione Roma, riaperto intorno alle 19.30. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante che si è intraversato sulla carreggiata dopo aver perso il carico. 🔗anteprima24.it

