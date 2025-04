Incidente sulla A1 sette feriti e traffico in tilt | segnalati 5 km di coda

Incidente nella mattina di mercoledì 30 aprile sull'autostrada A1. Secondo quanto appreso, due auto si sono scontrate causando sette feriti. Il sinistro è avvenuto nel tratto lodigiano in direzione Milano. traffico in tilt con diversi chilometri di coda. L'Incidente è avvenuto intorno. 🔗 Milanotoday.it - Incidente sulla A1, sette feriti e traffico in tilt: segnalati 5 km di coda Gravenella mattina di mercoledì 30 aprile sull'autostrada A1. Secondo quanto appreso, due auto si sono scontrate causando. Il sinistro è avvenuto nel tratto lodigiano in direzione Milano.incon diversi chilometri di. L'è avvenuto intorno. 🔗 Milanotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Incidente sull’A1: sette feriti nello scontro tra un pullman, un minivan e due auto - Arezzo, 28 aprile 2025 – Sette persone sono rimaste ferite (tutti portati al pronto soccorso in codice 2) in un incidente al chilometro 328 (direzione Nord) dell’A1 che ha coinvolto un pullman, un minivan e due auto. Sul posto sono intervenute ambulanze della Misericordia di San Giovanni Valdarno, della Croce Bianca, un’infermierizzata di Figline Valdarno e forze dell’ordine. Come detto, ci sono sette feriti: quattro uomini (di 52, 35, 30 e 32 anni), trasportati in codice 2 al pronto soccorso della Gruccia, e 3 uomini (di 44, 33 e 35 anni) in codice 2 al pronto soccorso di Ponte a Niccheri. 🔗lanazione.it

VIDEO | Maxi incidente in A1: sette feriti nei 4 mezzi coinvolti - Ha un bilancio di 7 feriti il maxi incidente che i è verificato ieri sera intorno alle 21,20 in autostrada all'altezza del chilometro 328 in direzione nord. Quattro i mezzi coinvolti, tra i quali un pullman, un minivan e due auto. I feriti sono tutti uomini tra i 30 e i 52 anni. I soccorsi sono... 🔗arezzonotizie.it

Autostrada A1: incidente con sette feriti nell’Aretino. Scontro fra pullman, minivan e due auto - Incidente stradalde con groviglio di lamiere e sette feriti. Coinvolti un pullman, un minivan e due auto nella serata di domenica 27 aprile 2025 nel tratto aretino dell'autostrada A1, al chilometro 328 in direzione nord L'articolo Autostrada A1: incidente con sette feriti nell’Aretino. Scontro fra pullman, minivan e due auto proviene da Firenze Post. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Incidente sull’Autostrada A1 nel Lodigiano, scontro tra due auto: 7 feriti e code verso Milano - Nella giornata di oggi, mercoledì 30 aprile, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A1 e precisamente nel territorio che si trova tra Lodi e Casalpusterlengo. Sul posto sono intervenuti ... 🔗fanpage.it

Incidente sull’autostrada a1 tra Lodi e Casalpusterlengo: sette feriti e traffico rallentato in direzione Milano - Incidente sull’autostrada A1 tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione Milano: due veicoli coinvolti, uno si ribalta, sette feriti e rallentamenti al traffico nelle prime ore del mattino. 🔗gaeta.it

Incidente sull’A1 tra Lodi e Casalpusterlengo: 7 feriti, code verso Milano - Coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata. Autostrade per l’Italia consiglia l’entrata di Lodi e l’uscita di Casalpusterlengo per chi viaggia da Bologna in direzione Milano ... 🔗msn.com