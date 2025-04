Incidente stradale a Napoli grave un motociclista

grave Incidente stradale ieri sera a Napoli in via Santa Maria a Cubito dove un uomo di 59 anni in sella a un motociclo, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un altro motociclo, condotto da un 24enne, proveniente dalla direzione opposta. Il 59enne ha riportato gravi ferite ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Cardarelli dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto l’Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli per i rilievi tecnici e la ricostruzione esatta di quanto accaduto. Entrambi i motocicli sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.L'articolo Incidente stradale a Napoli, grave un motociclista proviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it - Incidente stradale a Napoli, grave un motociclista Tempo di lettura: < 1 minutoieri sera ain via Santa Maria a Cubito dove un uomo di 59 anni in sella a un motociclo, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un altro motociclo, condotto da un 24enne, proveniente dalla direzione opposta. Il 59enne ha riportato gravi ferite ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Cardarelli dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto l’Infortunisticadella Polizia Locale diper i rilievi tecnici e la ricostruzione esatta di quanto accaduto. Entrambi i motocicli sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.L'articolounproviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Incidente stradale a Napoli, scontro auto-moto a via Masoni: un ferito al Cto, è grave - Incidente stradale in via Masoni a Capodimonte. Un ferito grave: è in prognosi riservata al Cto. Indaga la Polizia locale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tragico incidente stradale alle porte di Zapponeta: morto 19enne, grave una bambina - E' un 19enne di Margherita di Savoia, di professione meccanico, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 2 marzo sulla strada provinciale 141 che collega Zapponeta a Margherita di Savoia. Nel sinistro in cui sono rimaste coinvolte almeno tre auto, la vittima... 🔗foggiatoday.it

Grave incidente stradale nel Bergamasco, scontro frontale tra auto e camion: un morto e due feriti - Questa mattina, venerdì 28 febbraio, si è verificato un grave incidente stradale sulla SP 49 ad Ardesio, in provincia di Bergamo. Nello scontro frontale tra un'automobile e un camion, ha perso la vita un uomo di 61anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Incidente stradale a Napoli, grave un motociclista; Napoli, incidente fra due moto in via Santa Maria a Cubito, un uomo grave; Incidente stradale a Napoli, grave un motociclista; Scontro frontale tra motociclisti, grave un 59enne. 🔗Cosa riportano altre fonti

Incidente stradale a Napoli, grave un motociclista - Grave incidente stradale ieri sera a Napoli in via Santa Maria a Cubito dove un uomo di 59 anni in sella a un motociclo, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un altro motocicl ... 🔗ansa.it

Napoli, incidente fra due moto in via Santa Maria a Cubito, un uomo grave - Via Santa Maria a Cubito, grave incidente stradale tra due moto, un 59enne ricoverato in codice rosso. 🔗fanpage.it

Napoli, scontro frontale tra motociclisti: 59enne in gravi condizioni - Un grave incidente stradale ieri sera in via S. Maria a Cubito a Napoli. Alle ore 22.00 circa un uomo di 59 anni in sella a un motociclo, mentre stava percorrendo via S. Maria a Cubito con direzione d ... 🔗giustizianews24.it