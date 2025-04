Incidente nel cuore della notte ad Arcade Auto esce di strada a bordo tre giovani | morto sul colpo Davide Corrazzin gravi gli amici

Arcade - Un?altra giovane vittima sulle strade della Marca. È Davide Corrazzin, 22 anni, residente in paese, morto intorno alle 23.30 di ieri in un Incidente avvenuto in via.

Incidente nel cuore della notte ad Arcade. Auto esce di strada, a bordo tre giovani: morto sul colpo un 21enne, gravi gli amici - ARCADE - Un ragazzo di 21 anni, residente ad Arcade, ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera, 29 aprile, intorno alle 23.28, in via Roma, all?altezza del civico 191 B. L?auto... 🔗ilgazzettino.it

