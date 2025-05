Incidente mortale in autostrada | ecco chi sono le vittime

Incidente sull’autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro. Il terribile impatto si è verificato verso le 10.15 di oggi, mercoledì 30 aprile, poco prima dell’uscita al casello. 🔗 Triesteprima.it - Incidente mortale in autostrada: ecco chi sono le vittime Si chiamano Patrizia Furlanetto (77 anni) e Massimiliano Simonetti (78), i due triestini che hanno perso la vita in un gravesull’A4 tra Latisana e Portogruaro. Il terribile impatto si è verificato verso le 10.15 di oggi, mercoledì 30 aprile, poco prima dell’uscita al casello. 🔗 Triesteprima.it

