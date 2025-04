Incidente mortale ad Andora | donna di 26 anni investita da un pullman di Riviera Trasporti

Incidente si è verificato in via Europa Unita. Sulla dinamica indagano le forze dell’ordine. Un pullman di Riviera Trasporti ha travolto e ucciso una donna di 27 anni 🔗Ilsecoloxix.it Ilsecoloxix.it - Incidente mortale ad Andora: donna di 26 anni investita da un pullman di Riviera Trasporti L’si è verificato in via Europa Unita. Sulla dinamica indagano le forze dell’ordine. Undiha travolto e ucciso unadi 27

Incidente mortale ad Andora: donna di 26 anni investita da un bus - Andora – Grave incidente stradale ad Andora: una donna di 26 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un pullman. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, in via Santa ... 🔗ilsecoloxix.it

Prova a prendere l’autobus al volo, mezzo la travolge e la uccide: morta 27enne ad Andora - Una 27enne ivoriana, madre di un bambino, è morta ad Andora (Savona) dopo essere stata investita da un autobus ... 🔗fanpage.it

Incidente mortale ad Andora, 26enne investita da un pullman: deceduta - Andora. Incidente mortale nella tarda mattinata odierna (30 aprile). È successo ad Andora, in via Santa Caterina. Le informazioni sono ancora poche e frammentarie ma, stando a quanto riferito, una ... 🔗liguria24.it