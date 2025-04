Incidente in tangenziale camion si ribalta e finisce sulla pista ciclabile

camion è finito fuoristrada e si è ribaltato finendo sulla pista ciclabile.È accaduto nella mattinata di martedì 29 aprile poco dopo le 7.30, lungo il tratto autostradale A51, nei pressi del Parco Increa. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il conducente ha perso il. 🔗 Monzatoday.it - Incidente in tangenziale, camion si ribalta e finisce sulla pista ciclabile Unè finito fuoristrada e si èto finendo.È accaduto nella mattinata di martedì 29 aprile poco dopo le 7.30, lungo il tratto autostradale A51, nei pressi del Parco Increa. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il conducente ha perso il. 🔗 Monzatoday.it

