Incidente in moto sulla Regina | grave un uomo di 45 anni elisoccorso in volo

grave Incidente nel tardo pomeriggio di oggi 30 aprile lungo la Statale Regina, all'altezza di Brienno. Un uomo di 45 anni è rimasto ferito in modo serio in seguito a una caduta dalla moto.L'allarme è scattato intorno alle 19:03. Sul posto sono intervenuti in forze i soccorsi: attivato anche.

