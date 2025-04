Incidente in città disabile colpito mentre attraversa la strada | traffico in tilt

Incidente in città (dopo quello che ha coinvolto mamma e figlia). E’ quanto avvenuto mercoledì pomeriggio, poco prima delle 17, in viale Po. All’altezza dell’attraversamento pedonale che dal parco Coletta conduce verso via Oroboni, infatti, una Mercedes ha colpito in pieno il mezzo a. 🔗 Ferraratoday.it - Incidente in città, disabile colpito mentre attraversa la strada: traffico in tilt Ancora unin(dopo quello che ha coinvolto mamma e figlia). E’ quanto avvenuto mercoledì pomeriggio, poco prima delle 17, in viale Po. All’altezza dell’mento pedonale che dal parco Coletta conduce verso via Oroboni, infatti, una Mercedes hain pieno il mezzo a. 🔗 Ferraratoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Drammatico incidente durate una battuta di caccia: Antonio colpito a morte per errore. L’assassino “accidentale” aveva la licenza sospesa. La vittima era molto nota nella zona di Minturno - Nuovi particolari emergono in merito al drammatico episodio di caccia costato la vita ad Antonio Padolone, 67 anni, avvenuto nei giorni scorsi nei pressi della centrale del Garigliano, al confine tra Lazio e Campania. Le indagini dei Carabinieri di Sessa Aurunca hanno rivelato un aspetto rilevante: l’uomo che ha sparato, un 47enne di Cellole identificato con le iniziali A.P., aveva la licenza di caccia sospesa. 🔗dayitalianews.com

Tragico incidente in monopattino: giovane di 24 anni trasportato d’urgenza in ospedale, muore mentre i medici lo operano. Un dramma che ha colpito tutta la comunità di Cassino - Il giovane era stato trasportato d’urgenza al “Santa Scolastica” con gravi traumi interni. I familiari chiedono chiarezza sui ritardi in sala operatoria. Un tragico epilogo per un giovane di appena 24 anni, deceduto nella mattinata di oggi all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, a poche ore dal ricovero in condizioni disperate. Il ragazzo era rimasto vittima di un incidente autonomo mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico, nella notte tra domenica e lunedì, in viale Bonomi, alle porte del centro cittadino. 🔗dayitalianews.com

Cathy La Torre investita in bici a Milano: “È il quinto incidente in un anno. Questa è la città peggiore per i ciclisti” - Milano – “Vivo a Milano da meno di un anno e questo è il quinto incidente in bicicletta che ho fatto”. A raccontare di essere stata investita da un’auto mentre portava una bici a mani è Cathy La Torre, avvocata e attivista LGBT+ seguita su Instagram da oltre un milione di persone. Ed è proprio con un video che ha raccontato tutto: “Passavo col verde portando la bici a mano come prevede il codice della strada e mi hanno messa sotto, mi hanno investita sulle strisce pedonali. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Incidente in città, disabile colpito mentre attraversa la strada: traffico in tilt; Giovane mamma e figlia investite da un Suv: entrambe rimangono ferite; Villongo (Bergamo), cade da altalena per disabili e viene colpita alla testa: muore bimba di sei anni; Scontro aereo-elicottero, Trump: Il BlackHawk volava troppo in alto e ha abbattuto il jet civile - Corpi dei militari recuperati da elicottero. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media