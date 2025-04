Incidente in A13 scontro tra camion e auto | un morto

Incidente autostradale: nello schianto tra camion e auto ha perso la vita una persona. Il tratto coinvolto è quello sulla A13 Bologna-Padova tra Villamarzana e Rovigo verso Padova. Il fatto è successo alle 14.45 circa quando è stata disposta la chiusura del tratto per un Incidente avvenuto al km 66 che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e una macchina. Un impatto violento che ha causato la morte di una persona.I soccorsi e disagi alla circolazione stradaleAll'interno del tratto autostradale chiuso, il traffico è stato fatto defluire in corsia di sorpasso. A chi è diretto verso Padova, dopo l'uscita obbligatoria a Villamarzana, dove si registrano fino a 2 km di coda, è stato consigliato di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Rovigo.

Cosa riportano altre fonti

Ne parlano su altre fonti

