Incidente in A13 furgone tampona autocisterna | un morto e autostrada in tilt

furgone ha tamponato il camion cisterna che lo precedeva ed è morto nel pomeriggio di oggi, 30 aprile, sull’autostrada A13, all’altezza di Costa di Rovigo. Le squadre dei vigili del fuoco giunte da Rovigo hanno estratto dalle lamiere l'autista del furgone adibito al trasporto carni, .L'articolo Incidente in A13, furgone tampona autocisterna: un morto e autostrada in tilt proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Un 53enne romeno alla guida di un maxihato il camion cisterna che lo precedeva ed ènel pomeriggio di oggi, 30 aprile, sull’A13, all’altezza di Costa di Rovigo. Le squadre dei vigili del fuoco giunte da Rovigo hanno estratto dalle lamiere l'autista deladibito al trasporto carni, .L'articoloin A13,: uninproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Incidente in A13, furgone tampona autocisterna: un morto e autostrada in tilt - (Adnkronos) – Un 53enne romeno alla guida di un maxi furgone ha tamponato il camion cisterna che lo precedeva ed è morto nel pomeriggio di oggi, 30 aprile, sull’autostrada A13, all’altezza di Costa di Rovigo. Le squadre dei vigili del fuoco giunte da Rovigo hanno estratto dalle lamiere l'autista del furgone adibito al trasporto carni, […] 🔗periodicodaily.com

Furgone tampona una cisterna in A13: morto l'autista. Autostrada chiusa e code chilometriche - COSTA DI ROVIGO (ROVIGO) - In una giornata (oggi, 30 aprile) già segnata dal decesso di due anziani coniugi a Portogruaro lungo la A4, un secondo incidente mortale si è verificato nel... 🔗ilgazzettino.it

Incidente stradale, furgone tampona autobus e sfonda la porta di ingresso - Un incidente stradale si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 marzo, lungo via Piave. Il tamponamento ha coinvolto un furgone ed un autobus che procedeva nella direzione di via Martin Luther King. A seguito dell’impatto il mezzo ha sfondato la porta di... 🔗ternitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Incidente in A13, furgone tampona autocisterna: un morto e autostrada in tilt; Furgone tampona una cisterna in A13: morto l'autista 53enne. Autostrada chiusa e code chilometriche; Incidente in A13, furgone tampona autocisterna: un morto e autostrada in tilt; Incidente in A13, furgone tampona autocisterna: un morto e autostrada in tilt. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incidente in A13, furgone tampona autocisterna: un morto e autostrada in tilt - Un 53enne romeno alla guida di un maxi furgone ha tamponato il camion cisterna che lo precedeva ed è morto nel pomeriggio di oggi, 30 aprile, sull’autostrada A13, all’altezza di Costa di Rovigo. 🔗msn.com

Furgone tampona una cisterna in A13: morto l'autista 53enne. Autostrada chiusa e code chilometriche - COSTA DI ROVIGO (ROVIGO) - In una giornata (oggi, 30 aprile) già segnata dal decesso di due anziani coniugi a Portogruaro lungo la A4, un ... 🔗msn.com

Incidente mortale a Rovigo, furgone tampona autocisterna in A13: autostrada in tilt - – Pauroso incidente in A13: coinvolti due camion. Nello schianto ha perso la vita un uomo, rimasto schiacciato sotto l'autocisterna. Sui tratta del secondo incidente mortale avvenuto oggi in Veneto… ... 🔗informazione.it