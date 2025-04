Incidente frontale tra due moto grave un motociclista

grave Incidente stradale ieri sera in via Santa Maria a Cubito, a Chiaiano. Intorno alle 22 quando due motocicli si sono scontrati frontalmente all'altezza del civico 573, per cause ancora da chiarire.Secondo una prima ricostruzione, un 59enne stava viaggiando in direzione Napoli, proveniente.

