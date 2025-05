Incidente a Sant' Olcese 75enne muore schiacciato da un trattore

schiacciato dal trattore su cui stava lavorando a Sant'Olcese. L’Incidente è avvenuto intorno alle 11.30 🔗 Ilsecoloxix.it - Incidente a Sant'Olcese, 75enne muore schiacciato da un trattore Giulio Clavarezza, disegnatore tecnico, è morto dopo essere rimastodalsu cui stava lavorando a. L’è avvenuto intorno alle 11.30 🔗 Ilsecoloxix.it

Incidente a Sant'Olcese, viene schiacciato dal trattore e muore - Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando a Sant'Olcese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 🔗ilsecoloxix.it

