Inchiesta urbanistica a Milano si dimettono il presidente e tre membri della Commissione paesaggio

presidente della Commissione paesaggio del Comune Alessandro Ubertazzi, degli architetti Giuseppe Marinoni, Giacomo Cristoforo De Amicis e l'ingegnere Dario Vanetti arrivano dopo le indagini a loro carico avviate pochi giorni fa dalla Procura di Milano. 🔗 Le dimissioni deldel Comune Alessandro Ubertazzi, degli architetti Giuseppe Marinoni, Giacomo Cristoforo De Amicis e l'ingegnere Dario Vanetti arrivano dopo le indagini a loro carico avviate pochi giorni fa dalla Procura di. 🔗 Fanpage.it

Inchiesta sull'urbanistica di Milano, arrestato per corruzione un ex dirigente del Comune - AGI - Per la prima volta nell'ambito delle numerose indagini sull'urbanistica milanese viene contestato il reato di corruzione. L'architetto Giovanni Oggioni, già vice presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano dal 2021 e in precedenza dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di Milano, è stato sottoposto a una misura cautelare agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Milano per i reati di corruzione, falso e depistaggio. 🔗agi.it

Inchiesta urbanistica a Milano, i messaggi in chat per fermare l’indagine: “Serve un colloquio con Giorgia Meloni” - Le indagini della Procura di Milano hanno portato alla luce l'esistenza di un’organizzazione parallela il cui fine sarebbe quello di favorire operazioni immobiliari speculative. Dalle intercettazioni si è scoperto che c'è anche chi, tra loro, voleva arrivare al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inchiesta urbanistica Milano, si dimette l’assessore Guido Bardelli - L’assessore alla Casa del Comune di Milano Guido Bardelli ha rassegnato le sue dimissioni. Lo comunica Palazzo Marino in una nota in cui precisa che “questa mattina (7 marzo) il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato a Palazzo Marino l’assessore alla Casa Guido Bardelli, il quale ha manifestato l’intenzione di rimettere l’incarico a lui affidato”. “Per rispetto istituzionale, lunedì 10 marzo, l’assessore Bardelli intende spiegare i motivi della sua decisione al Consiglio comunale. 🔗dayitalianews.com

