Inchiesta su Michele Prestipino | il caso passa alla Procura di Roma

alla Procura di Roma l'Inchiesta per rivelazione di segreto d'ufficio aperta dai pm di Caltanissetta su Michele Prestipino, Procuratore aggiunto alla Dna, ex capo dell'ufficio inquirente della Capitale, per anni in prima linea nella lotta a mafia e 'ndrangheta. I magistrati nisseni, che ieri hanno preso atto della scelta di Prestipino di avvalersi della facoltà di non rispondere, sarebbero ben consapevoli di non avere la competenza sull'Inchiesta e avrebbero fatto solo i primi atti con l'intenzione di girare il fascicolo ai colleghi Romani.Una questione, quella relativa a chi debba proseguire l'indagine, complicata da una giurisprudenza che assegna alla Procura della Capitale le inchieste sui magistrati della Dna che prima, come da codice, venivano trasmesse a Perugia, sede competente per gli accertamenti sui colleghi Romani.

"Avrebbe rivelato gli esiti delle indagini sulla 'ndrangheta". Ecco perchè è indagato il procuratore Michele Prestipino. I fari dell'inchiesta anche sul Ponte sullo Stretto - Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino Giarritta , invitato a comparire a Caltanissetta dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d’ufficio . L’interrogatorio era stato fissato in relazione, spiega la procura nissena, «al delitto previsto dagli artt. 326 commi 1 e 2... 🔗feedpress.me

Il magistrato Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d'ufficio - È indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia (Dna). Ex sostituto procuratore di Palermo, il magistrato avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle... 🔗palermotoday.it

