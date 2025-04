Incendio nella foresta di Eshtaol | evacuazioni e emergenza nazionale in Israele

Incendio è divampato nella foresta di Eshtaol, nell'area montuosa a ovest di Gerusalemme. Le autorità hanno diramato un ordine speciale per incendi gravi, che viene attivato in caso di roghi particolarmente intensi e con rischio di perdita del controllo. Numerose squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme. Forti raffiche di vento e un'improvviso rialzo delle temperature stanno contribuendo alla rapida propagazione del rogo. L'Incendio si è propagato costringendo all'evacuazione dei residenti di Neve Shalom, Beqoa, Taoz, Nakhshon e di un quartiere della città di Beit Shemesh. L'autostrada 1 è stata chiusa al traffico e diverse persone sono state tratte in salvo dalle loro auto raggiunte dalle fiamme. Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato l'emergenza nazionale e ha chiesto al capo dell'Idf Eyal Zamir di inviare l'esercito per aiutare a combattere gli incendi. 🔗 Quotidiano.net

Incendio in hotel: evacuazioni e paura in centro a Rimini - Rimini, 29 marzo 2025 – Momenti di paura nella serata di ieri a Marina Centro, dove un incendio è divampato sul tetto dell’hotel Polo, in viale Vespucci. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 20 nella zona della caldaia, per cause ancora da accertare. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con più squadre per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio. La struttura è stata momentaneamente evacuata per precauzione, mentre una densa colonna di fumo si è levata in cielo, diffondendo un forte odore di bruciato percepito fino al centro città. 🔗ilrestodelcarlino.it

Usa, incendio boschivo in New Jersey: evacuazioni e autostrade chiuse - Un incendio boschivo divampato in New Jersey ha costretto alcuni residenti ad evacuare e ha causato la chiusura di un tratto di un’importante autostrada. La Garden State Parkway, una delle più trafficate del New Jersey, è stata chiusa tra i comuni di Barnegat e Lacey. Secondo le autorità, più di 1.300 edifici sono stati minacciati dalle fiamme e la maggior parte della township di Barnegat è rimasta senza elettricità. 🔗lapresse.it

Incendio nella foresta, vigili del fuoco schierati in massa - Video - Incendio nella foresta che sorge a Vinschger Sonnenberg sopra Latsch, in provincia di Bolzano. L'allarme è scattato nella mattinata di giovedì 6 marzo 2025. Numerosi vigili del fuoco della zona sono entrati in azione con un grande schieramento e stanno cercando di tenere sotto controllo... 🔗trentotoday.it

Incendio nei monti di Gerusalemme, attivata l'allerta massima - - Un vasto incendio è divampato nella foresta di Eshtaol, nell'area montuosa a ovest di Gerusalemme. Le autorità hanno diramato un ordine speciale per incendi gravi, che viene attivato in caso di ... 🔗ansa.it

Incendio sui monti a ovest di Gerusalemme, Hamas ai palestinesi: “Bruciate tutto” - Su Telegram un messaggio in cui incoraggia i palestinesi a "bruciare tutto ciò che potete, boschi, foreste e case dei coloni” ... 🔗repubblica.it