Incendio in un residence domato dai vigili del fuoco

vigili del fuoco dei distaccamento di Riposto e Acireale, supportate da due autobotti inviate dalla sede centrale, nella serata di ieri sono intervenute per l'Incendio di un' abitazione a Praiola, frazione marittima di Riposto. L'Incendio si è sviluppato all'interno di una struttura rurale in. 🔗 Cataniatoday.it - Incendio in un residence domato dai vigili del fuoco deldei distaccamento di Riposto e Acireale, supportate da due autobotti inviate dalla sede centrale, nella serata di ieri sono intervenute per l'di un' abitazione a Praiola, frazione marittima di Riposto. L'si è sviluppato all'interno di una struttura rurale in. 🔗 Cataniatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Ex Cierrebi, incendio nella palestra domato dai vigili del fuoco | FOTO - Un incendio è divampato nella serata del 24 febbraio, intorno alle 21, all’interno della palestra dell’ex Cierrebi di Bologna. A dare l’allarme e chiamare i vigili del fuoco sono stati i residenti della zona, che hanno notato un intenso fumo che usciva da una palestra e hanno immediatamente... 🔗bolognatoday.it

Incendio nell'ex sede di Autogerma domato dai vigili del fuoco - Nel pomeriggio di venerdì è scattata l'allerta in via Germania, per un incendio divampato nella vecchia sede di Volkswagen Italia. Nell'edificio in disuso è scoppiato un rogo che ha interessato un salone ed un soppalco, per una superficie totale di 600 metri quadrati circa. Sul posto si... 🔗veronasera.it

Salsomaggiore, incendio in un appartamento: quattro squadre dei vigili del fuoco in azione - Un grosso incendio si è sviluppato, nella mattinata del 2 aprile, all'interno di un appartamento in viale delle Rimembranze a Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 e sul posto sono arrivate, per ora, quattro squadre dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono in corso... 🔗parmatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incendio in un residence domato dai vigili del fuoco; Incendio nell'ex sede di Autogerma domato dai vigili del fuoco; Vieste, domato l'incendio. Rogo doloso; Fiamme in hotel a Marina Centro, incendio domato dai pompieri. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incendio sul tetto di un condominio, le immagini dall'elicottero dei vigili del fuoco mostrano l'impatto delle fiamme - QUARTO D'ALTINO (VENEZIA) - Proseguono oggi, mercoledì 23 aprile, le operazioni dei vigili del fuoco a supporto delle famiglie coinvolte nell’incendio divampato ieri sul tetto di ... 🔗msn.com

Incendio in un centro di smaltimento rifiuti a Partigi, rogo domato - (Tgcom24) Sul posto sono intervenuti tempestivamente circa 60 camion dei vigili del fuoco e oltre 200 pompieri, impegnati in un difficile lavoro di contenimento dell’incendio e messa in ... 🔗informazione.it

Incendio nel deposito sul Lungosabato domato all’alba - Alle prime luci dell'alba è stato definitivamente domato il rogo che si era sviluppato ... da tutte le parti coinvolte. Ringrazio i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato che hanno operato ... 🔗ilmattino.it