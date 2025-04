Incendio in hotel a Calcutta | 15 morti e numerosi salvataggi

Almeno 15 persone sono morte in un incendio scoppiato in un hotel di Calcutta, nel nordest dell'India. Lo ha riferito oggi la polizia locale."Diverse persone sono state salvate dalle stanze e dal tetto" dell'albergo, hanno detto le autorità. Le fiamme sono scoppiate ieri sera e ora sono sotto controllo, ha aggiunto la polizia di Calcutta.Secondo i media indiani "diverse persone hanno cercato di scappare attraverso le finestre e le strette gronde dell'edificio". Il quotidiano The Telegraph di Calcutta afferma che almeno una delle vittime è morta dopo "essersi lanciata da una terrazza nel tentativo di fuggire".In India gli incendi negli edifici sono frequenti, soprattutto a causa della mancanza di attrezzature per prevenirli e di quello che viene considerato come un diffuso disprezzo per le norme di sicurezza.

