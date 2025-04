Incendio al rifugio Val Brandet | minacciati i boschi della riserva naturale delle Valli di Sant’Antonio

Incendio sta creando seri danni al rifugio Val Brandet, situato a oltre 1.300 metri di quota nella riserva naturale delle Valli di Sant’Antonio.Le fiamme, divampate presumibilmente dal tetto della struttura, hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e dei vari distaccamenti del territorio con cinque mezzi, supportati dai Carabinieri forestali e dai volontari della Protezione civile. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma le operazioni per domare le fiamme sono complesse.Il rifugio Val Brandet, meta apprezzata da escursionisti e alpinisti, sorge in una posizione panoramica tra boschi di conifere e sentieri che si inoltrano nelle Valli laterali dell’alta Valcamonica, al confine con la Valtellina. 🔗 Ilgiorno.it - Incendio al rifugio Val Brandet: minacciati i boschi della riserva naturale delle Valli di Sant’Antonio Corteno Golgi (Brescia) – Momenti di paura questa mattina – mercoledì 30 aprile – in alta Valle Camonica, dove un violentosta creando seri danni alVal, situato a oltre 1.300 metri di quota nelladi.Le fiamme, divampate presumibilmente dal tettostruttura, hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e dei vari distaccamenti del territorio con cinque mezzi, supportati dai Carabinieri forestali e dai volontariProtezione civile. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma le operazioni per domare le fiamme sono complesse.IlVal, meta apprezzata da escursionisti e alpinisti, sorge in una posizione panoramica tradi conifere e sentieri che si inoltrano nellelaterali dell’alta Valcamonica, al confine con la Valtellina. 🔗 Ilgiorno.it

