Incendi vicino a Gerusalemme Hamas incita alla distruzione | Bruciate tutto foreste e case video

Incendio è divampato nella foresta di Eshtaol, nell'area montuosa a ovest di Gerusalemme. Le autorità hanno diramato un ordine speciale per Incendi gravi, che viene attivato in caso di roghi particolarmente intensi e con rischio di perdita del controllo. Numerose squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme. Forti raffiche di vento e un'improvviso rialzo delle temperature stanno contribuendo alla rapida propagazione del rogo. E' emergenza nazionale in Israele, evacuate diverse cittadine e comunità. Anche monasteri come quello dei trappisti a Latrun sono stati abbandonati con le fiamme che stanno avviluppando moltissimi ettari di terreno. Nelle immagini che alcuni monaci hanno diffuso, si vedono le fiamme distruggere i vigneti e alcune strutture. In altre, il fuoco brucia case.

