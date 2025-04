Incendi sui monti a ovest di Gerusalemme Hamas | Bruciate tutto

Incendi che imperversano vicino a Gerusalemme potrebbero raggiungere la città stessa. “Siamo di fronte a un’emergenza nazionale e tutte le forze disponibili devono essere mobilitate per salvare vite umane e tenere sotto controllo gli Incendi”. Il rogo sta divampando nelle zone boschive vicino alla strada principale tra Latrun e Beit Shemesh e gli elicotteri lavorano per spegnere le fiamme. Molti automobilisti hanno abbandonato i loro veicoli in mezzo alla strada e sono fuggiti mentre enormi nuvole di fumo si alzavano dall’Incendio e i feriti sono stati evacuati.“Il vento da ovest potrebbe facilmente spingere l’Incendio verso i quartieri periferici (di Gerusalemme) o addirittura dentro la città stessa”, ha affermato in un video diffuso dal suo ufficio. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Incendi sui monti a ovest di Gerusalemme, Hamas: “Bruciate tutto” Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha lanciato l’allarme sul fatto che gliche imperversano vicino apotrebbero raggiungere la città stessa. “Siamo di fronte a un’emergenza nazionale e tutte le forze disponibili devono essere mobilitate per salvare vite umane e tenere sotto controllo gli”. Il rogo sta divampando nelle zone boschive vicino alla strada principale tra Latrun e Beit Shemesh e gli elicotteri lavorano per spegnere le fiamme. Molti automobilisti hanno abbandonato i loro veicoli in mezzo alla strada e sono fuggiti mentre enormi nuvole di fumo si alzavano dall’o e i feriti sono stati evacuati.“Il vento dapotrebbe facilmente spingere l’o verso i quartieri periferici (di) o addirittura dentro la città stessa”, ha affermato in un video diffuso dal suo ufficio. 🔗 Metropolitanmagazine.it

