Ildifforme.it - Incendi intorno Gerusalemme, Hamas ai palestinesi: “Bruciate boschi, foreste e case dei coloni” | VIDEO

La periferia diè interessata da diverse ore da alcunidi dimensioni piuttosto preoccupanti, che starebbero preoccupando autorità e cittadini. Diversesono state evacuate in via precauzionale, al fine di salvaguardare la sicurezza dei residenti. Lo Stato ebraico, come riportato dal ministro della Difesa Israel Katz, ha dichiarato lo stato di emergenza .L'articoloai: “deiproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it