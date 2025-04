Incendi a Gerusalemme una nuvola di fumo copre il paesaggio | le immagini

immagini della nuvola di fumo attorno a Gerusalemme dove già dalla mattina sono in corso giganteschi Incendi. Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio che incoraggia i palestinesi a “bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni”. “I giovani della Cisgiordania, di Gerusalemme e quelli di Israele hanno dato fuoco alle loro auto.Gaza attende la vendetta dei liberi”, ha scritto Hamas.L'articolo Incendi a Gerusalemme, una nuvola di fumo copre il paesaggio: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Incendi a Gerusalemme, una nuvola di fumo copre il paesaggio: le immagini Ledelladiattorno adove già dalla mattina sono in corso giganteschi. Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio che incoraggia i palestinesi a “bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni”. “I giovani della Cisgiordania, die quelli di Israele hanno dato fuoco alle loro auto.Gaza attende la vendetta dei liberi”, ha scritto Hamas.L'articolo, unadiil: leproviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

